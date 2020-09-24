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14:26 24.09.2020

В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

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В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

В Украине сейчас идет вторая волна заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, заявляет украинский президент Владимир Зеленский.

"Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострение, и растет количество заболевших. Потому у нас сегодня действительно запрещен въезд заграничным гражданам. Я думаю, что это правильное решение. У нас такое решение было, когда у нас начиналась первая волна, мы смогли ее остановить. Тогда на 40 млн украинских граждан у нас было от 100 до 300 заболевших. Сегодня мы имеем 3 тыс. заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине. Мы не можем рисковать, как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают в Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно", - сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе в четверг.

Теги: #коронавирус #зеленский
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