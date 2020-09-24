Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. … В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - сказал посол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю", отвечая на вопрос, какова судьба Форума регионов с участием президентов Беларуси и Украины.

По его словам, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил Сокол.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.