События

14:16 24.09.2020

Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

2 мин читать
Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

 Украина попросила о переносе на год украинско-белорусского III Форума регионов, который должен был состояться 8-9 октябре в г.Гродно с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Форум регионов Беларуси и Украины в Гродно в октябре планировался, как центральное событие на двустороннем треке. … В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит Владимира Зеленского в Беларусь… Буквально на днях украинская сторона обратилась к нам с инициативой перенести Форум на 2021 год", - сказал посол в интервью газете "Украина Бизнес Ревю", отвечая на вопрос, какова судьба Форума регионов с участием президентов Беларуси и Украины.

По его словам, фактически была перечеркнута совместная подготовительная работа и в первую очередь пострадают экономики стран, межрегиональные связи.

"Разрушать легко, созидать намного труднее. Раз руководство Украины поставило отношения "на паузу", значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы", - отметил Сокол.

Первый Форум регионов Беларуси и Украины прошел в октябре 2018 года в белорусском Гомеле, второй - в октябре 2019 года в украинском Житомире.

16 июня 2020 посол Беларуси в Украине Игорь Сокол в ходе встречи с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой передал приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Теги: #посол #украина #форум #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 24.09.2020
Почти половина сторонников "Слуги народа" поддерживают протестующих в Беларуси - соцопрос КМИС

Почти половина сторонников "Слуги народа" поддерживают протестующих в Беларуси - соцопрос КМИС

14:40 24.09.2020
Протестующих в Беларуси поддерживают более 45% украинцев - соцопрос КМИС

Протестующих в Беларуси поддерживают более 45% украинцев - соцопрос КМИС

14:12 24.09.2020
Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

14:05 24.09.2020
Страны-члены ЕС должны указать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз - президент Словакии

Страны-члены ЕС должны указать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз - президент Словакии

13:46 24.09.2020
У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

13:27 24.09.2020
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

12:37 24.09.2020
Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящих в Беларуси событий - Зеленский

Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящих в Беларуси событий - Зеленский

06:42 24.09.2020
Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании

Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании

00:33 24.09.2020
Правозащитники насчитали более 150 задержанных на акциях оппозиции в Беларуси в день инаугурации Лукашенко

Правозащитники насчитали более 150 задержанных на акциях оппозиции в Беларуси в день инаугурации Лукашенко

23:07 23.09.2020
США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси

США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Украина и Словакия подписали соглашение, благодаря которому аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование – Кулеба

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Зеленский начал официальный визит в Словакию

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине сейчас вторая волна Covid-19 – Зеленский

В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

В полтавский Университет третьего возраста поступило 200 новых студентов

Жену белорусского политтехнолога Виталия Шклярова не пускают к нему в СИЗО, несмотря на диппаспорт сотрудника Госдепа

В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

Украина и Словакия подписали соглашение, благодаря которому аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование – Кулеба

Более полусотни новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

Кабмин разрешил интегрировать свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дия"

В КНДР казнили чиновника из Южной Кореи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА