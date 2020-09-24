События

13:48 24.09.2020

В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

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В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

В Калиновском районе Винницкой области возник конфликт между депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную громаду (ОТГ), депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета.

Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Как сообщила Национальная полиция Украина на странице в Facebook, инцидент произошел 23 сентября. По словам начальника Калиновского отдела полиции Владимира Олексюка, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского райсовета, который баллотируется в Калиновскую ОТГ, о том, что около 18:00 на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого облсовета с кандидатом в депутаты облсовета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией: 40-летний кандидат в депутаты Винницкого облсовета нанес заявителю удар в голову. В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия стал работник потерпевшего. Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, выстрелив вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке. Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следствие открыло уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч. 2 ст. 296 УК (хулиганство). За такое правонарушение предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

"Полиция призывает всех участников избирательного процесса решать спорные вопросы исключительно в рамках закона. Полицейские будут прекращать любые попытки нарушения действующего законодательства независимо от принадлежности к политическим партиям. Наша задача - обеспечить свободное волеизъявление граждан и правопорядок во время выборов", - подчеркнули в Нацполиции.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #винницкая_область #кандидаты #конфликт #выборы
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