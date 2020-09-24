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13:46 24.09.2020

У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

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У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

 Председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк и авторы фильма "Атлантида" («Atlantis» - англ.) уверены, что у драмы режиссера Валентина Васяновича хорошие шансы на премии "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм".

"Практически в этом составе Украинский оскаровский комитет работает с 2016 года. Как по мне, за эти годы, мне кажется у "Атлантиды" самые большие шансы в сравнении с прошлыми претендентами", - сказал Шпилюк на пресс-конференции по результатам национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

По словам продюсера фильма Владимира Яценко, с каждым фильмом, который выдвигается на "Оскар", Украина получает новый опыт.

"В этот раз у нас за плечами есть очень большая победа - победа на Венеции (Венецианский кинофестиваль - ИФ), это действительно очень большой плюс. Также теперь у нас есть американский дистрибьютор. Это очень важно, так как именно он прилагает много усилий для того, чтобы фильм успешно получил номинацию или попал в шорт-лист", - добавил он.

Кроме того, по его словам на данном этапе фильм сопровождается именитым пиар-агентом, что будет способствовать результату. "Мы в хорошей форме", - подчеркнул продюсер.

Режисер "Атлантиды" Васянович также подчеркнул, что "сейчас у нас все есть, чтобы попасть в шорт-лист".

93-церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа 2020 года состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе (США).

В украинский прокат "Атлантида" выйдет 5 ноября 2020 года.

Как сообщалось, Украинский оскаровский комитет выдвинул драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича на премию "Оскар" от Украины.

В сентябре 2019 года украинская антиутопия "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76 Венецианском кинофестивале. В августе 2020 года «Атлантида» отобрана в длинный список премии Европейской киноакадемии (European Film Awards).

За время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию "Оскар", однако ни один из них не попал в список номинантов.

Теги: #оскар #украина #фильм
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