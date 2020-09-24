События

13:31 24.09.2020

Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

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Старшеклассница со скуки "заминировала" службу 102 в Харькове - полиция

Полиция сообщила 17-летней школьнице о подозрении в "минировании" службы 102 в Харькове, которое произошло в мае этого года.

"В ходе досудебного расследования следователи Холодногорского отдела полиции установили, что 18 мая около 19:10 девушка находилась на детской площадке и решила позвонить оператору службы 102. Девушка сообщила, что помещение, в котором расположен данное подразделение полиции, заминировано", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кинологи и взрвыотехники осмотрели помещения общей площадью 700 кв. метров, но никаких взрывных устройств и взрывоопасных веществ они не обнаружили. Работа управления и других структурных подразделений ГУ Нацполиции в Харьковской области, которые находятся в помещении, на время проверки была остановлена.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в отделе коммуникаций, подозреваемая пояснила правоохранителям свои действия тем, что "ей было скучно".

Теги: #минирование #школьница #полиция #харьков
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