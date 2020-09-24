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13:27 24.09.2020

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

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Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Украинский оскаровский комитет выдвинул драму "Атлантида" ("Atlantis" – англ.) режиссера Валентина Васяновича на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

"Победителем конкурса определен фильм "Атлантида", - сказал председатель Украинского оскаровского комитета Алик Шпилюк на пресс-конференции по результатам национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" от Украины в четверг в Киеве.

В сентябре 2019 года украинская антиутопия "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты" на 76 Венецианском кинофестивале. В августе 2020 года "Атлантида" отобрана в длинный список премии Европейской киноакадемии (European Film Awards).

Фильм "Атлантида" повествуют о недалеком будущем и рассказывает историю Сергея, солдата-ветерана, который страдает посттравматическим стрессовым расстройством, и который оказался застрявшим в непригодной для жизни тогда Восточной Украины. После прекращения работы завода он решает присоединиться к волонтерской группе, проводит эксгумацию тел жертв войны. Эта миссия позволяет ему справиться со своей неспособностью адаптироваться к своей новой реальности. Он знакомится с Катей и, работая с ней, начинает верить, что возможно лучшее будущее.

В 2020 году в национальном отборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино.

В частности, кроме победителя на выдвижение претендовали: лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича и документальная лента "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик.

Как сообщалось, в 2019 году от Украины на премию "Оскар" был выдвинут фильм Наримана Алиева "Додому" ("Evge"). Фильм был удостоен гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале. В главных ролях - Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Герой картины Мустафа, потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, принимает решение похоронить его на Родине - в Крыму.

За время независимости Украина в разные годы более 10 раз выдвигала фильмы на премию "Оскар", однако ни один из них не попал в список номинантов.

Теги: #оскар #украина #фильм
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