В полтавский Университет третьего возраста поступило 200 новых студентов

В сентябре 2020 года в Университет третьего возраста при Полтавском университете экономики и торговли студентами стали более 800 людей старшего возраста, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" Илья Гороховский, председатель правления «Укркоопсоюза», в систему которого входит университет.

По его словам, Университет третьего возраста при Полтавском университете экономики и торговли (ПУЭТ) начал свою деятельность в январе 2018 года. В первом наборе было 322 студентов в возрасте 55 лет и старше, 1 сентября 2018 года их было уже более 450, 1 сентября 2019 года – 629.

«Мы создали этот проект почти три года назад, и оказалось, что он пользуется спросом. Учатся там люди старшего возраста (от 55 лет и старше), которые подтверждают современную тенденцию о том, что человек не обязан всю жизнь проработать по одной специальности, что он может ее изменить в зависимости от своих желаний или от требований рынка. Такие студенты получают необходимые для полноценного существования в современном мире знания, заново ощущают свою необходимость», – сообщил Илья Гороховский.

Сейчас в университете старших студентов обучают по 20 специальностям. Среди самых популярных направлений – компьютерные технологии, здоровый образ жизни, психология, а также правовая защита, краеведение и иностранные языки. Обучение для студентов является абсолютно бесплатным поскольку это как раз социальный проект Полтавского университета.

История мировой кооперации насчитывает более 250 лет. Одними из первых кооперативов считаются американский, созданный в 1752 году для страхования жилых домов, и английские кооперативы ткачей и портных, созданные соответственно в 1769 и 1777 годах. Первое потребительское общество в Украине было зарегистрировано в Харькове в 1866 году и объединило 356 членов.

Сейчас система потребительской кооперации Украины объединяет потребительские общества всех областей во Всеукраинский центральный союз потребительских обществ («Укркоопсоюз»). В «Укркоопсоюз» входят предприятия торговли, объекты ресторанного хозяйства, производственные предприятия, медиа-холдинг COOP Media.

В сфере образования система представлена 24 кооперативными учреждениями высшего образования, в том числе 20 колледжами, 2 институтами и 2 университетами (Львовским торгово-экономический университетом и Полтавским университетом экономики и торговли).