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11:21 24.09.2020

В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

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В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 330 больных Covid-19 , умерли три человека, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек. Трое заболевших скончались. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян. На сегодня в столице уже 20 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко в своем Telegram-канале в четверг.

Заболела 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет, 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 14 девочек от 3 лет до 17 и 17 мальчиков от 3 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6 159 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 60, Деснянском - 51, Днепровском районе - 44 случая. Предотвратить попадание Киева в "красную зону" и возвращению к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, держите социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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