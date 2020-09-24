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11:15 24.09.2020

Украина и Словакия подписали соглашение, благодаря которому аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование – Кулеба

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Украина и Словакия подписали соглашение, благодаря которому аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование – Кулеба

Украина и Словакия подписали соглашение, благодаря которому международный аэропорт "Ужгород" (Закарпатская обл.) сможет восстановить функционирование, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это были непростые переговоры, но я рад, что они завершились положительно. Подписанное соглашение, благодаря которому международный аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование. Я благодарен словацкой стороне за конструктивный подход и хорошее дело для наших стран и развития Закарпатья", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер в четверг.

Теги: #ужгород #кулеба #мид #аэропорт
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