Более полусотни новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 57 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 645 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 1967 человек, летальных случаев - 10. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 791 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении на странице Командования медсил в Фейсбуке в четверг утром.

Отмечается, что из новых случаев заболевания в учреждениях здравоохранения находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.