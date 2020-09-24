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10:45 24.09.2020

Более полусотни новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

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Более полусотни новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в ВСУ за сутки

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 57 новый случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 645 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 1967 человек, летальных случаев - 10. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 791 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - сказано в сообщении на странице Командования медсил в Фейсбуке в четверг утром.

Отмечается, что из новых случаев заболевания в учреждениях здравоохранения находится 14 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 43 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Теги: #всу #коронавирус
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