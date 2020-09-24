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10:39 24.09.2020

Кабмин разрешил интегрировать свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дия"

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Кабмин разрешил интегрировать свидетельство о рождении ребенка в приложение "Дия"

 Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября разрешил интегрировать свидетельство о рождении ребенка в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг ("Дия").

"Вчера на Кабмине легализировали электронное свидетельство о рождении ребенка в "Дие". 5 октября презентуем", - написал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Телеграм-канале в четверг.

Свидетельство о рождении ребенка можно будет валидировать и передавать через QR-код.

Как сообщалось, ранее Кабмин разрешил полноценное использовании е-ИНН в "Дие" и утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении.

Справка внутренне перемещенного лица с октября 2020 будет доступна в электронной форме в мобильном приложении государственных электронных услуг "Дия".

Теги: #свидетельство #документы #дия #кабмин
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