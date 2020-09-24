В КНДР казнили чиновника из Южной Кореи

Минобороны Южной Кореи сообщает о зверском убийстве своего чиновника властями КНДР. Погибшим признан 47-летний секретарь из контроля за рыболовством в Жёлтом море, пропавший во время дежурства в приграничных водах 21 сентября.

Северокорейский патруль задержал чиновника на инспекционном катере у острова Малый Енпхен, позже на палубе нашли только его ботинки. Разведка Южной Кореи пришла к выводу, что пропавший мужчина был застрелен, а тело его сожгли.

Глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ен Хо потребовал от КНДР расследовать это «зверство», но об ответе со стороны Пхеньяна пока ничего не известно.

«Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Северной Кореи и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее», — заявили в Минобороны.

Напомним, отношения двух стран обострились в июне из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок.