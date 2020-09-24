События

09:25 24.09.2020

В КНДР казнили чиновника из Южной Кореи

1 мин читать
В КНДР казнили чиновника из Южной Кореи

Минобороны Южной Кореи сообщает о зверском убийстве своего чиновника властями КНДР. Погибшим признан 47-летний секретарь из контроля за рыболовством в Жёлтом море, пропавший во время дежурства в приграничных водах 21 сентября.

Северокорейский патруль задержал чиновника на инспекционном катере у острова Малый Енпхен, позже на палубе нашли только его ботинки. Разведка Южной Кореи пришла к выводу, что пропавший мужчина был застрелен, а тело его сожгли.

Глава операционного командования Объединенного комитета начальников штабов Ан Ен Хо потребовал от КНДР расследовать это «зверство», но об ответе со стороны Пхеньяна пока ничего не известно.

«Мы крайне осуждаем такое зверство со стороны Северной Кореи и требуем объяснений и наказания виновных. Мы строго предупреждаем, что вся ответственность за произошедшее лежит на Северной Корее», — заявили в Минобороны.

Напомним, отношения двух стран обострились в июне из-за отправок южнокорейскими активистами пропагандистских листовок.

Теги: #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:08 21.09.2020
КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США

КНДР удалось легализовать почти $175 млн через банки США

08:26 14.09.2020
Южная Корея надеется на возобновление работы межкорейского офиса связи в ближайшее время

Южная Корея надеется на возобновление работы межкорейского офиса связи в ближайшее время

19:01 20.08.2020
Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре и группе чиновников

10:19 14.08.2020
Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

06:01 14.08.2020
Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

Ким Чен Ын сменил главу правительства КНДР

08:14 29.07.2020
Спутниковые снимки показывают продолжающуюся активность на ядерном объекте КНДР

Спутниковые снимки показывают продолжающуюся активность на ядерном объекте КНДР

16:23 26.07.2020
В КНДР заявляют, что выявили первый случай подозрения на COVID-19

В КНДР заявляют, что выявили первый случай подозрения на COVID-19

05:33 19.07.2020
В Пхеньяне готовятся к противостоянию военной угрозе на Корейском полуострове

В Пхеньяне готовятся к противостоянию военной угрозе на Корейском полуострове

09:26 09.07.2020
Спутниковые снимки показали активность на ядерном объекте в КНДР

Спутниковые снимки показали активность на ядерном объекте в КНДР

08:17 07.07.2020
КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

КНДР усиливает пограничный контроль, чтобы предотвратить распространение COVID-19 в стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси – Кулеба

Из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе несанкционированной акции протеста против инаугурации Лукашенко

В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Вопросом №1 в регулировании дистанционной работы остается охрана труда – юрист

Зеленский начал официальный визит в Словакию

Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране – опрос

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании

Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 114 случаев заболевания коронавирусом

Во Франции скончалась певица шансона Жюльетт Греко

На Ривненщине 122 новых случая инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА