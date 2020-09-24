Вопросом №1 в регулировании дистанционной работы остается охрана труда – юрист

Вопросом "номер один" в регулировании дистанционной работы остается охрана труда, считает член Ассоциации юристов Украины, советник юридической фирмы Asters Инесса Летич.

Она отметила, что в настоящее время "законодательство построено таким образом, что обеспечение безопасных условий труда и надлежащим образом оборудованного рабочего места, в том числе для дистанционных сотрудников, является обязанностью работодателя".

"Понемногу начали появляться случаи, когда, например, работник "на удаленке" получал травму, хоть и не связанную с работой, но полученную в рабочее время. Возлагать ответственность за подобные случаи на работодателя неразумно, но иных вариантов на сегодня законодательство не предлагает", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Летич обратила внимание на проблему соблюдения графика работы, дисциплинарной ответственности и контроля рабочей дисциплины.

"Не секрет, что многие работники восприняли дистанционную работу как возможность работать не в рабочие часы предприятия, но в удобное для них время. Привлечение к дисциплинарной ответственности даже самых недобросовестных сотрудников стало проблематичным, так как при дистанционной работе даже фактический прогул можно оправдать банальными проблемами, интернетом или связью", - сказала она.

При этом, по мнению юриста, далеко не все аспекты удаленной работы можно урегулировать договором между дистанционным работником и предприятием, "однако без достаточной канвы законодательного регулирования здесь тяжело справиться, а судебная практика по данному вопросу еще даже не начала формироваться".

Комментируя законопроект об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы (№4051), Летич отметила, что он проводит четкое разделение между надомной и дистанционной работой.

"Во втором случае у работника нет фиксированного рабочего места, и он самостоятельно отвечает за безопасность условий труда, а также, как правило, за организацию личного рабочего графика. Вопросы предоставления оборудования и возмещения возможных расходов работнику предлагается урегулировать в трудовом договоре", - сказала она.

Юрист указала также на то, что данным законопроектом внедрение надомной и дистанционной работы предлагается проводить либо по согласию работника, или же с предварительным его уведомлением за два месяца, кроме периода эпидемий или других внештатных ситуаций, когда на режим "дистанционки" можно переходить незамедлительно.

Как сообщалось, в начале сентября группа из 32 народных депутатов зарегистрировала законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы зарегистрирован в пятницу на сайте Рады. В пояснительной записке к нему со ссылкой на соцопросы указано, что более 35% сотрудников перешли на "удаленку" во время пандемии COVID-19.