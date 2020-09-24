События

09:03 24.09.2020

Вопросом №1 в регулировании дистанционной работы остается охрана труда – юрист

2 мин читать
Вопросом №1 в регулировании дистанционной работы остается охрана труда – юрист

Вопросом "номер один" в регулировании дистанционной работы остается охрана труда, считает член Ассоциации юристов Украины, советник юридической фирмы Asters Инесса Летич.

Она отметила, что в настоящее время "законодательство построено таким образом, что обеспечение безопасных условий труда и надлежащим образом оборудованного рабочего места, в том числе для дистанционных сотрудников, является обязанностью работодателя".

"Понемногу начали появляться случаи, когда, например, работник "на удаленке" получал травму, хоть и не связанную с работой, но полученную в рабочее время. Возлагать ответственность за подобные случаи на работодателя неразумно, но иных вариантов на сегодня законодательство не предлагает", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Летич обратила внимание на проблему соблюдения графика работы, дисциплинарной ответственности и контроля рабочей дисциплины.

"Не секрет, что многие работники восприняли дистанционную работу как возможность работать не в рабочие часы предприятия, но в удобное для них время. Привлечение к дисциплинарной ответственности даже самых недобросовестных сотрудников стало проблематичным, так как при дистанционной работе даже фактический прогул можно оправдать банальными проблемами, интернетом или связью", - сказала она.

При этом, по мнению юриста, далеко не все аспекты удаленной работы можно урегулировать договором между дистанционным работником и предприятием, "однако без достаточной канвы законодательного регулирования здесь тяжело справиться, а судебная практика по данному вопросу еще даже не начала формироваться".

Комментируя законопроект об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы (№4051), Летич отметила, что он проводит четкое разделение между надомной и дистанционной работой.

"Во втором случае у работника нет фиксированного рабочего места, и он самостоятельно отвечает за безопасность условий труда, а также, как правило, за организацию личного рабочего графика. Вопросы предоставления оборудования и возмещения возможных расходов работнику предлагается урегулировать в трудовом договоре", - сказала она.

Юрист указала также на то, что данным законопроектом внедрение надомной и дистанционной работы предлагается проводить либо по согласию работника, или же с предварительным его уведомлением за два месяца, кроме периода эпидемий или других внештатных ситуаций, когда на режим "дистанционки" можно переходить незамедлительно.

Как сообщалось, в начале сентября группа из 32 народных депутатов зарегистрировала законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы зарегистрирован в пятницу на сайте Рады. В пояснительной записке к нему со ссылкой на соцопросы указано, что более 35% сотрудников перешли на "удаленку" во время пандемии COVID-19.

Теги: #охрана_труда #юрист #дистанционная_работа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:56 16.09.2020
Законодательное урегулирование надомной и дистанционной работы увеличит нагрузку на бухгалтеров и HR-менеджеров – юрист

Законодательное урегулирование надомной и дистанционной работы увеличит нагрузку на бухгалтеров и HR-менеджеров – юрист

09:42 16.09.2020
Управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения необходимо запретить – юрист

Управление персональным легким электротранспортом в состоянии опьянения необходимо запретить – юрист

14:56 26.08.2020
Изменения патентного законодательства не позволят ощутить позитивные перемены на фармрынке и ускорить появление новых генериков – мнение

Изменения патентного законодательства не позволят ощутить позитивные перемены на фармрынке и ускорить появление новых генериков – мнение

18:42 23.07.2020
Инвестиционный суд не должен входить в национальную судебную систему и рассматривать неинвестиционные споры – мнение

Инвестиционный суд не должен входить в национальную судебную систему и рассматривать неинвестиционные споры – мнение

14:24 23.07.2020
Создание инвестиционного суда поставит под вопрос полномочия хозяйственных судов

Создание инвестиционного суда поставит под вопрос полномочия хозяйственных судов

19:00 21.05.2020
Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

Подозреваемым в убийстве Шеремета изменено подозрение, возможно завершение расследования в ближайшее время – юрист

20:48 27.03.2020
Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

15:31 17.03.2020
Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

Рада включила карантин в перечень форс-мажорных обстоятельств – юрист

06:37 15.03.2020
Минфин из-за карантина частично перейдет на дистанционную работу

Минфин из-за карантина частично перейдет на дистанционную работу

16:32 11.01.2020
Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

Механизмы противодействия консолидации в законопроекте о рынке земли требуют конкретизации во избежание злоупотреблений – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

"Инаугурация" Лукашенко не означает его признание легитимным президентом Беларуси – Кулеба

Из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе несанкционированной акции протеста против инаугурации Лукашенко

В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

ПОСЛЕДНЕЕ

В КНДР казнили чиновника из Южной Кореи

Количество болеющих COVID-19 в Украине превысило 100 тыс., 52 человека скончались за сутки – СНБО

Зеленский начал официальный визит в Словакию

Байден опережает Трампа на 10 пунктов по стране – опрос

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании

Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти

На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 114 случаев заболевания коронавирусом

Во Франции скончалась певица шансона Жюльетт Греко

На Ривненщине 122 новых случая инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА