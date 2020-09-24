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07:44 24.09.2020

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

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Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих пострадали при подрыве на неизвестном взрывном устройстве

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды открывали огонь по украинским позициям, без потерь. В районе Песок вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили двое военнослужащих, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было… недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Военнослужащие оперативно доставлены в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в четверг.

Провозглашенный режим прекращения огня противник нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Провокация противника не представляла угрозы, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли.

В штабе отметили, что вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументированы пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" были подавлены.

Также отмечается, что в районе Новозвановки военнослужащими ВСУ были ликвидированы очаги возгорания сухой травы.

"С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано", – добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка
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