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06:42 24.09.2020

Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании

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Тайная инаугурация подрывает репутацию Лукашенко - глава МИД Великобритании

Тайная инаугурация Александра Лукашенко на пост президента Беларуси ещё сильнее дискредитирует его, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Тайная инаугурация Лукашенко, состоявшаяся сегодня в Минске, еще больше подрывает его репутацию. Его сфальсифицированные выборы были обманом белорусского народа", - написал Рааб в среду в Твиттере.

Ранее в Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

Теги: #великобритания #инаугурация #беларусь
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