На Буковине за сутки лабораторно подтвердили 114 случаев заболевания коронавирусом

Состоянием на вечер среды в Черновицкой области зарегистрировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом, количество больных увеличивается, сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"По сравнению с мартом, когда эпидемия коронавируса только набирала обороты, система здравоохранения Украины значительно изменилась и укрепилась. Она стала более выносливой и подготовленной к борьбе с коронавирусной инфекцией. Впрочем COVID-19 еще не отступает, а продолжает коварно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности", – написал Осачук в среду вечером.

23 сентября в области подтвердили 114 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 71 заразившийся. Всего в области зафиксировали 13 562 случая COVID-19 и 7790 выздоровлений.