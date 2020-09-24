На Ривненщине 122 новых случая инфицирования коронавирусом

В Ривненской области зафиксировали 122 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, всего 11 621 инфицированный, сообщил глава Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 23 сентября на Ривненщине зарегистрировано 122 новых случая заболевания COVID-19", – написал Коваль на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Глава ОГА отметил, что возраст заболевших от 4 месяцев до 76 лет.

Кроме того, он добавил, что от COVID-19 в области умерли уже 156 человек.

"Преодолели болезнь 9103 человека. Выздоровел 113 жителей области", – написал Коваль.

Также он добавил, что в работе лабораторий области остается 310 образцов.