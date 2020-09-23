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23:07 23.09.2020

США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси

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США не считают Лукашенко законным президентом Беларуси

Соединенные Штаты заявили в среду, что не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси после его инаугурации.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Объявленные результаты были сфальсифицированы и нелегитимны", - говорится в заявлении госдепартамента США, выдержки из которого приводят западные СМИ.

"Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси", - отмечается в нем.

Теги: #сша #признание #беларусь
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Интерфакс-Украина
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