Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганды

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

"Украина, как одна из стран, которая с 2014 активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал он в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Зеленский указал на опасность информационных угроз современному миру, когда "дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс".