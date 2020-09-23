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22:58 23.09.2020

Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганды

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Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганды

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

      "Украина, как одна из стран, которая с 2014 активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", - сказал он в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

      Зеленский указал на опасность информационных угроз современному миру, когда "дезинформация и фейк-ньюз могут влиять на мировые рынки, биржи и даже избирательный процесс".

Теги: #противодействие #дезинформация #оон
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