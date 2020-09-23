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22:51 23.09.2020

Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании платформы для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова

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Зеленский призвал международных партнеров участвовать в создании платформы для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров Украины участвовать в создании международной платформы для защиты прав жителей Крыма и деоккупации полуострова, который временно оккупирован Российской Федерацией.

      "Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной "Крымской платформы" с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - сказал он в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

      Зеленский также призвал поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца 2020 года.

      "Самое главное: вопросы Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот – пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса", - подчеркнул он.

Теги: #крым #деоккупация #оон
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