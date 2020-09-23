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22:49 23.09.2020

Зеленский хотел бы, чтобы ООН играла более важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины

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Зеленский хотел бы, чтобы ООН играла более важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы ООН играла более важную роль в прекращении войны на Донбассе и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

      "Уверен, что в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а с ней и авторитета международного права, важную роль должно играть именно ООН. Для этого следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета безопасности ООН. Это окончательно доказывает – механизмы образца 1945 года сегодня работают не до конца", - сказал он в своем видеовыступлении на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

      По его мнению, хотя система ООН и сыграла роль "программного обеспечения, которое уберегло мир от критических ошибок", но надо признать, что система все чаще начинает давать сбой, ее атакуют новые "багги" и "вирусы", и противодействие им не всегда является эффективным.

      "Я говорю об этом как глава государства, у которого в 21-м веке Российская Федерация аннексировала полуостров Крым. Государства, которое седьмой год сдерживает ее (РФ – ИФ) военную агрессию на Донбассе", - заявил он.

      Зеленский считает, что всё это может привести к дальнейшему обесцениванию Совбеза ООН. "Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным. В интересах ООН иметь действенный инструмент, если кто-то злоупотребляет правом вето и статусом постоянного члена", - указал он.

      Президент Украины отметил, что вряд ли создатели ООН могли представить, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война: "Что в Крыму грубо нарушаются права человека, преследуют украинцев и крымских татар. Усиливается милитаризация полуострова, и акваторий рядом с ним, что нарушает баланс безопасности Черноморского региона. Изменили бы они что-то в уставе и механизмах ООН, если бы знали, что через 75 лет, в результате войны на Донбассе, будет 14 тыс. погибших и почти полтора миллиона человек потеряют свои дома?".

      Зеленский напомнил, что за последний год Украина доказала, что действительно хочет мира. "Нам удалось разблокировали диалог, мы восстановили встречи лидеров стран Нормандского формата, достигли существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц. А с 27 июля начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки его сорвать, все же дает надежду на достижение стабильной тишины. И она крайне необходима для продолжения движения на пути к миру", - отметил он.

      Президент Украины уверен, что следующими шагами на этом пути должны стать вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий Донбасса, возвращение контроля над государственной границей и, наконец, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно-признанных границ.

Теги: #донбасс #оон
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