Силовики при разгоне протестующих в центре Минска применили слезоточивый газ – очевидцы

Правоохранители в среду применили слезоточивый газ и вновь задействовали водометы для разгона участников несанкционированного протеста против инаугурации Александра Лукашенко в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, возле торгового центра "Галерея" правоохранители, предположительно, распылили слезоточивый газ при разгоне протестующих.

Его распылили, когда протестующие пытались отбить у силовиков свою сторонницу.

Возле стелы "Минск город-герой", где вновь стали собираться люди, повторно задействованы водометы. Вода в них подкрашена, по ее следам на одежде силовики определяют, кого задерживать.