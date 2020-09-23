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20:43 23.09.2020

Силовики при разгоне протестующих в центре Минска применили слезоточивый газ – очевидцы

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Силовики при разгоне протестующих в центре Минска применили слезоточивый газ – очевидцы

Правоохранители в среду применили слезоточивый газ и вновь задействовали водометы для разгона участников несанкционированного протеста против инаугурации Александра Лукашенко в центре Минска.

Как сообщают очевидцы, возле торгового центра "Галерея" правоохранители, предположительно, распылили слезоточивый газ при разгоне протестующих.

Его распылили, когда протестующие пытались отбить у силовиков свою сторонницу.

Возле стелы "Минск город-герой", где вновь стали собираться люди, повторно задействованы водометы. Вода в них подкрашена, по ее следам на одежде силовики определяют, кого задерживать.

Теги: #протесты #беларусь
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