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20:06 23.09.2020

Кандидат в мэры Светловодска подкупил однофамильца своего конкурента на выборах, чтобы тот стал техническим кандидатом – СБУ

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Кандидат в мэры Светловодска подкупил однофамильца своего конкурента на выборах, чтобы тот стал техническим кандидатом – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области за нарушение избирательного законодательства накануне выборов в местные советы.

"По предварительным данным следствия установлено, что один из действующих депутатов Кировоградского областного совета совместно со своим помощником организовали схему перетягивания голосов избирателей на "липового" кандидата. За неправомерную выгоду технический кандидат с такой же фамилией одного из конкурентов на выборах должен был зарегистрироваться для уменьшения его голосов во время избирательного процесса. Для осуществления подкупа депутат привлек своего помощника", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду вечером.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержалиобоих фигурантов дела после передачи 10тыс. грн. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума). Продолжается досудебное следствие.

Теги: #кандидат #кировоградская_обл
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