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19:59 23.09.2020

Более 10 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции - ГУВД

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Более 10 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции - ГУВД

Более 10 человек задержаны в центре Минска в среду за участие в несанкционированной акции протеста, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Количество задержанных уточняется, их более 10 человек" - сказала Ганусевич агентству "Интерфакс-Запад".

Официальный представитель ГУВД также сообщила, что пока не располагает информацией о пострадавших в ходе акции.

Тем временем одна из станций метро в Минске, где проходит акция протеста против инаугурации Александра Лукашенко, временно закрыта для пассажиров.

"В 19:15 в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыта станция метро Немига. Поезда следуют без остановки на данной станции. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении Минского метрополитена в Telegram/

Как сообщалось, в общей сложности на улицы белорусской столицы вечером в среду вышли порядка 5-7 тыс. не согласных с инаугурацией Александра Лукашенко.

Теги: #задержания #акция #беларусь
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