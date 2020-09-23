События

19:49 23.09.2020

Из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе несанкционированной акции протеста против инаугурации Лукашенко

1 мин читать
Из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе несанкционированной акции протеста против инаугурации Лукашенко

Среди участников несанкционированной акции протеста в центре Минска есть пострадавшие от применения водометов.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, пострадали, как минимум, два человека, среди них пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали "скорую помощь".

Другая женщина также сидит на обочине с разбитой головой.

Между тем, милиция продолжает задержания в разных частях центра Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", людей задерживают у Дворца спорта на Октябрьской площади. Проспект Победителей, улица Кальварийская и ряд других перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.

Тем временем, участники протестов против инаугурации Александра Лукашенко перекрывают улицы в центре белорусской столицы. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение. Водители сигналят им в поддержку и аплодируют.

Теги: #ситуация #минск #протесты #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:08 23.09.2020
Около 50 человек задержаны в Минске на акции протеста против инаугурации Лукашенко

Около 50 человек задержаны в Минске на акции протеста против инаугурации Лукашенко

19:59 23.09.2020
Более 10 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции - ГУВД

Более 10 человек задержаны в Минске за участие в несанкционированной акции - ГУВД

19:35 23.09.2020
Минская милиция подтвердила задержания и применение водометов для разгона участников акций протеста в центре Минска

Минская милиция подтвердила задержания и применение водометов для разгона участников акций протеста в центре Минска

19:25 23.09.2020
Милиция применила водометы для разгона протестующих в Минске

Милиция применила водометы для разгона протестующих в Минске

19:04 23.09.2020
В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

16:26 23.09.2020
Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси

Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси

14:43 23.09.2020
МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

12:27 23.09.2020
Белорусская оппозиция после инаугурации Лукашенко планирует бессрочную акцию неповиновения

Белорусская оппозиция после инаугурации Лукашенко планирует бессрочную акцию неповиновения

12:27 23.09.2020
Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

11:54 23.09.2020
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

В районе Песок на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, их состояние средней тяжести

Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный в Украине российский контент

МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в мэры Светловодска подкупил однофамильца своего конкурента на выборах, чтобы тот стал техническим кандидатом – СБУ

По факту взлома сайтов Нацполиции и Варашского горсовета начали уголовные производства

Зеленский ознакомился с ходом учений "Объединенные усилия – 2020" на Николаевщине и Херсонщине

В Брюсселе с октября отменяют обязательное ношение масок на улице

Болгария высылает двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Mastercard, Укргазбанк и частный перевозчик запустили в Киеве решение для бесконтактной оплаты проезда в маршрутках

Состояние Балуха стабилизировалось после нападения, врачи отмечают положительную динамику

Украина готова к борьбе со второй волной COVID-19 без жесткого карантина – Радуцкий

США вводят "киберсанкции" против восьми связанных с Россией граждан и семи компаний

В Киеве начались подготовительные работы для укрепления дома на Позняках, в котором в июне произошел взрыв - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА