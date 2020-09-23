Из Минска поступают данные о первых пострадавших в ходе несанкционированной акции протеста против инаугурации Лукашенко

Среди участников несанкционированной акции протеста в центре Минска есть пострадавшие от применения водометов.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, пострадали, как минимум, два человека, среди них пожилая женщина. Протестующие отнесли ее на обочину и вызвали "скорую помощь".

Другая женщина также сидит на обочине с разбитой головой.

Между тем, милиция продолжает задержания в разных частях центра Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", людей задерживают у Дворца спорта на Октябрьской площади. Проспект Победителей, улица Кальварийская и ряд других перекрыт сотрудниками правоохранительных органов.

Тем временем, участники протестов против инаугурации Александра Лукашенко перекрывают улицы в центре белорусской столицы. Они выходят на проезжую часть и останавливают движение. Водители сигналят им в поддержку и аплодируют.