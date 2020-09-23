По факту взлома сайтов Нацполиции и Варашского горсовета начали уголовные производства

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского горсовета начаты уголовные, в рамках досудебного расследования устанавливаются обстоятельства несанкционированного доступа и лица, которые его осуществили, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Напомним сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация: на интернет-страницах полиции Херсонской, Ровенской, Николаевской, Винницкой и Львовской областей", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

В Управлении коммуникации отметили, что в настоящее время сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Киберполицейские выясняют обстоятельства несанкционированного доступа к сайту и устанавливают причастных лиц", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что аналогичное уголовное производство начато по факту несанкционированного вмешательства в работу Варашского городского совета, где неизвестные также в среду разместили фейковую информацию.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - говорится в сообщении.