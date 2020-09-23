В Брюсселе с октября отменяют обязательное ношение масок на улице

Жители Брюсселя с 1 октября не будут обязаны носить маски на улице, сообщает в среду издание Brussels Times.

"Ношение маски останется очень важным для сдерживания распространения коронавируса. Но бесполезно делать его обязательным в любое время и в любом месте", - сказала премьер Бельгии Софи Вильмес.

Однако надевать маску по-прежнему придется в людных местах и там, где невозможно соблюсти безопасную дистанцию между людьми. В частности, обязательным остается ношение маски в магазинах, кинотеатрах и в общественном транспорте.

За время пандемии в Бельгии зарегистрировано более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 10 тыс. заболевших скончалось.