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19:09 23.09.2020

Болгария высылает двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

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Болгария высылает двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

Двое сотрудников российского посольства, в отношении которых София выдвинула обвинения в шпионаже, объявлены персона нон-грата, информирует в среду МИД Болгарии.

В ведомстве подчеркнули, что российское посольство в Софии уведомлено о том, что эти аккредитованные в Болгарии дипломаты должны покинуть страну в течение 72 часов.

По данным местных СМИ, прокуратура полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, вели разведывательную деятельность в период с 2016 года по настоящее время. По информации прокуратуры, они с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации, связанной с ВПК страны, обирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.

Россия ответит зеркально на высылку ее дипломатов из Болгарии, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Теги: #болгария #россия #высылка #дипломаты
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