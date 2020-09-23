Mastercard, Укргазбанк и частный перевозчик запустили в Киеве решение для бесконтактной оплаты проезда в маршрутках

Mastercard, Укргазбанк и частный пассажирский перевозчик "Авен Езер" впервые в Киеве запустили технологию бесконтактной оплаты в частных автобусах – в рамках платежного решения для транспорта "ПИК".

Согласно пресс-релизу "ПИК" в среду, первые стационарные валидаторы для приема безналичных оплат установлены в тестовом режиме в 11 автобусах по маршруту №250 (ст. м. Позняки - ул. Елены Пчилки). Такие валидаторы расположены на поручнях возле передней и задней двери автобуса.

"Для оплаты проезда пассажиру достаточно лишь поднести бесконтактную банковскую карту, смартфон или другое устройство с NFC к экрану валидатора и дождаться звукового и светового сигнала. После подтверждения оплаты с карты автоматически списывается сумма, равная стоимости поездки, - 5 грн. Никакие дополнительные комиссии за безналичную оплату проезда с пассажира не взимаются", - поясняет компания.

Отмечается, что в ближайшее время в решении будет приниматься и "Карта киевлянина". В будущем функционал решения "ПИК" будет расширен, что позволит принимать в частном транспорте такие виды карт, как Kyiv Smart City Card, карты для учащихся, служебные и др.