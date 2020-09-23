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19:04 23.09.2020

В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

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В Минске на улицы выходят недовольные инаугурацией Лукашенко

Участники несанкционированной акции, выступающие против инаугурации Александра Лукашенко, начинают собираться в центре Минска.

Как передает корреспондент "Интерфакса", несколько десятков людей с бело-красно-белой символикой (используется сторонниками оппозиции-ИФ) замечены возле метро "Фрунзенская", еще несколько десятков людей движутся от Немиги в сторону стелы "Минск город-герой", другая группа протестующих собирается у ТЦ "Галерея".

Тем временем, сотрудники силовых структур, начавшие устанавливать металлические ограждения вокруг площади Независимости, сняли их и покинули площадь.

На Октябрьской площади рядом с Дворцом спорта дежурят усиленные патрули. Туда также подвезли заградительные приспособления и колючую проволоку.

Рядом с площадью стоят до 10 автозаков. Еще один автобус с правоохранителями дежурит на пересечении проспекта Независимости и улицы Комсомольской. Также усиленные патрули дежурят рядом с площадью Свободы и рядом со стелой "Минск город-герой", там припаркованы автобусы с силовиками.

Пока сотрудники правоохранительных органов никого не задерживают.

Теги: #акции #минск
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