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19:00 23.09.2020

Украина готова к борьбе со второй волной COVID-19 без жесткого карантина – Радуцкий

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Украина готова к борьбе со второй волной COVID-19 без жесткого карантина – Радуцкий

Украина готова к борьбе с возможной второй волной эпидемии COVID-19 без ужесточения карантинных ограничений, адаптивный карантин тушит точечные вспышки инфекции, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"При увеличении количества больных мы можем себе позволить не вводить максимально жесткие карантинные ограничения. Используются более гибкие программы адаптивного карантина, которые точечно тушат вспышки инфекции в регионах", - написал он в "Фейсбук".

Радуцкий также сообщил, что Украина существенно увеличила количество медиков, которые оказывают медпомощь пациентам с COVID-19.

"В начале апреля медицинскую помощь инфекционным больным оказывали 1,2 тыс. врачей, в настоящее время - почти 17 тыс. При необходимости могут быть сформированы дополнительные медицинские бригады, для этого в резерве имеем 12,3 тыс. врачей", - написал он.

По данным Радуцкого, в настоящее время в больницах первой волны есть 29 тыс. коек, в том числе более 9 тыс. с централизованным снабжением кислорода. В резерве - еще более 6 тыс. коек, что суммарно создает общий фонд почти 36 тыс. коек, из которых 10,5 тыс. имеют централизованное подключение к кислороду.

"Количество реанимационных коек увеличено до 3,200 тыс. Для сравнения: в начале пандемии количество реанимационных коек в инфекционных стационарах Украины составляло немногим более 300", - написал он.

Радуцкий также подчеркнул: "Создана система финансирования, которая позволяет полностью удовлетворять потребности инфекционных больниц". В частности, Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) осуществляет оплаты по четырем пакетам, связанным с оказанием медпомощи при COVID-19, по которым НСЗУ уже выплатила почти 3,5 млрд грн.

Вместе с тем Радуцкий отметил, что на сегодня среди больниц даже слишком много желающих открыть "ковидные" отделения, поскольку пакет медицинских гарантий для лечения больных COVID-19 просчитан очень хорошо и полностью покрывает все расходы медучреждения.

При этом он отметил, что вопрос оперативности проведения тестов остается актуальным.

Глава профильного комитета прогнозирует, что Украине удастся избежать локдауна экономики и спокойно дождаться появления вакцины при условии соблюдения населением противоэпидемических мер.

"Значительный процент украинцев продолжает не верить в реальность угрозы и не соблюдает элементарные правила защиты. И это на сегодня - главная проблема, которую я вижу", - резюмировал Радуцкий.

Теги: #коронавирус #украина
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