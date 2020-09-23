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18:37 23.09.2020

США вводят "киберсанкции" против восьми связанных с Россией граждан и семи компаний

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США вводят "киберсанкции" против восьми связанных с Россией граждан и семи компаний

Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций семь граждан России и одного гражданина Финляндии, а также семь компаний, базирующихся в РФ и Финляндии, сообщает в среду Минфин США.

Ограничительные меры вводятся за деятельность в киберпространстве против граждан РФ Бориса Гайковича, Елены Ивановой, Евгения Ходотова, Надежды Кучимовой, Александра Кузина, Владислава Занина.

В список также попал гражданин Финляндии Никита Ковалевский и Дмитрий Сытый, гражданство которого не указано.

В санкционный список вносятся связанные с этими людьми компании, зарегистрированные в России, ЦАР или в Финляндии: Acex Oy, Gch Finland Oy, Lobaye Invest, "М-Финанс", "НПП ПТ Океанос", Optima Freight Oy, Unicum Trade Oy.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что эти восемь лиц и семь связанных с ними организаций принимают "непосредственное участие в продвижении операций" в интересах Евгения Пригожина в ЦАР, "содействуют деятельности ФСБ или участвуют в деятельности по уклонению от санкций".

"Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются министерством иностранных дел Российской Федерации и министерством обороны", - отмечается в заявлении Минфина.

"Соединенные Штаты продолжат бороться с возможностями Пригожина проводить свои операции в мире", - говорится в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина.

Теги: #рф #санкции #сша
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