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17:27 23.09.2020

Депутаты предлагают ввести ответственность за публичное отрицание временной оккупации РФ территории Украины – законопроект

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Депутаты предлагают ввести ответственность за публичное отрицание временной оккупации РФ территории Украины – законопроект

Народные депутаты предлагают ввести ответственность за публичное отрицание должностными лицами временной оккупации Российской Федерацией (РФ) территории Украины.

Как сообщает сайт парламента, группа народных депутатов (большинство из фракции "Слуга народа" и один из "Батькивщины") зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 4136 об особенностях государственной политики относительно установления запрета для отдельных категорий лиц публичных высказываний, которые отрицают некоторые международные преступления и оправдывают действия их организаторов, вооруженную агрессию Российской Федерации и временную оккупацию части территории Украины.

Законопроект предлагает запретить национальным общественным деятелям, органам госвласти и местного самоуправления публичные высказывания, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности оккупации РФ.

Авторы законопроекта также предлагают запретить участие публичных деятелей в торжествах по случаю государственных праздников РФ и взаимодействие с незаконными органами (должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории, органами госвласти и местного самоуправления в РФ.

Согласно законопроекту, публичное отрицание временной оккупации территории Украины Российской Федерацией, распространение публичными деятелями и должностными лицами высказываний, которые прямо или косвенно содержат признаки признания законности временной оккупации РФ территории Украины, поддержки действий РФ, нарушившей международное право, посягнув на территориальную целостность Украины, полного или частичного оправдания действий РФ, направленной на оккупацию части территории Украины, осуждение действий Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, направленных на восстановление территориальной целостности государства, является противоправным и влечет за собой ответственность, определенную законодательством.

Согласно законопроекту, национальным публичным деятелями, должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления запрещается устанавливать связи и какое-либо взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории, органами госвласти и местного самоуправления в РФ (их должностными лицами), кроме случав, связанных с обеспечением национальных интересов Украины, защитой прав и свобод граждан, исполнением международных договоров, согласие на которые предоставила Верховная Рада, или если такие связи и взаимодействия связаны с реализацией права на наследование имущества, находящегося на территории РФ или временно оккупированной территории Украины.

Законопроект запрещает публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, как геноцида украинского народа, Холокоста, как геноцида еврейского народа, депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году, как геноцида крымскотатарского народа.

Теги: #рф #украина #верховная_рада
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