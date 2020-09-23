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16:34 23.09.2020

На дистанционное обучение перевели 23 школы в Киевской области

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На дистанционное обучение перевели 23 школы в Киевской области

По состоянию на 23 сентября 23 школы и 16 заведений дошкольного образования полностью перевели на дистанционное обучение, сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"С начала месяца коронавирусной болезнью в Киевской области заболели 147 педагогов и 127 учеников. Всего 274 человека. Поэтому в области в дистанционном формате работают и учатся 14,329 тыс. учителей и учеников. На самоизоляцию переведены 204 отдельных класса в 87 учебных заведениях", - сказал Володин.

"На дистанционной форме обучения находятся 23 учреждения общего среднего образования, в которых учатся 8,894 тыс. учеников. Также закрыты на карантин 16 учреждений дошкольного образования", - добавил он.

По словам Володина, после самоизоляции вернулись 11 школ и два дошкольных заведения образования.

Теги: #киев #школа #коронавирус
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