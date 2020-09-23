События

15:57 23.09.2020

Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный в Украине российский контент

1 мин читать
Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный в Украине российский контент

Кабинет министров Украины поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисам, которые предлагают контент российского производства, запрещенный в Украине.

Соответствующее протокольное решение принято на заседании правительства в среду.

Инициатором данного решения стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничивающих мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства, в частности российских сериалов, которые запрещены законом, например, сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", - заявил Ткаченко.

Данное поручение также предусматривает поручение Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующее предложения.

Теги: #рф #санкции #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 23.09.2020
"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

"Vodafone Украина" за открытие операторских данных при четком определении параметров подлежащей обнародованию информации

15:37 23.09.2020
Украина рассмотрит возможность новых санкций в связи с выходом на рынок российского онлайн-ритейлера Wildberries

Украина рассмотрит возможность новых санкций в связи с выходом на рынок российского онлайн-ритейлера Wildberries

15:11 23.09.2020
Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн

15:03 23.09.2020
Зеленский отмечает, что его коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, и хотел бы еще большей эффективности от диалога

Зеленский отмечает, что его коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, и хотел бы еще большей эффективности от диалога

14:32 23.09.2020
Зеленский: Украина хотела бы видеть большее стремление Москвы ускорить установление мира на Донбассе

Зеленский: Украина хотела бы видеть большее стремление Москвы ускорить установление мира на Донбассе

11:28 23.09.2020
"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

10:51 23.09.2020
Навального выписали из больницы

Навального выписали из больницы

18:52 22.09.2020
ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

18:05 22.09.2020
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

18:21 21.09.2020
Кабмин возобновил работу КПП в Киевском речном порту

Кабмин возобновил работу КПП в Киевском речном порту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе Песок на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, их состояние средней тяжести

МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы с начала года оплатили только 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД - "Штрафы UA"

На дистанционное обучение перевели 23 школы в Киевской области

В районе Песок на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве, их состояние средней тяжести

МИД Украины проведет дополнительные консультации, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко - Кулеба

Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы между Украиной и Словакией

В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

В Киеве к 2025 году хотят построить аэропорт для дронов

Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на свыше 260 млн грн

Facebook удалил фейковые аккаунты китайской структуры за публикации о политике в США и регионе ЮВА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА