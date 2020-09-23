Кабмин поручил разработать предложения по введению санкций против онлайн-сервисов, которые предлагают запрещенный в Украине российский контент

Кабинет министров Украины поручил разработать предложения по введению санкций в отношении онлайн-сервисам, которые предлагают контент российского производства, запрещенный в Украине.

Соответствующее протокольное решение принято на заседании правительства в среду.

Инициатором данного решения стал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность относительно применения специальных экономических и других ограничивающих мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и собственно контент российского производства, в частности российских сериалов, которые запрещены законом, например, сервисов ivi.ru и Wildberries.ru", - заявил Ткаченко.

Данное поручение также предусматривает поручение Министерству временно оккупированных территорий и Министерству культуры и информационной политики разработать соответствующее предложения.