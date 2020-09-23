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13:55 23.09.2020

Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

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Во Львовской области разоблачили хищение нефти через промышленную врезку в нефтепровод "Дружба"

Во Львовской области правоохранители расследуют повреждение объекта магистрального нефтепровода "Дружба" и кражу нефти, сообщает Офис генерального прокурора.

"При проведении неотложных обысков в Стрыйском районе Львовской обнаружена деятельность нелегального стационарного нефтеперегрузочного комплекса. Минизавод расположен в нескольких километрах от несанкционированной врезки в нефтепровод "Дружба" НАК "Нафтогаз Украины" и осуществлял выкачивание и похищение нефти в промышленных масштабах", - указывается в сообщении.

Правоохранители задокументировали процесс транспортирования украденных нефтепродуктов спецавтомобилями до мест реализации.

Изъяты транспортные средства, техника, оборудование и другие орудия совершения преступления, а также около 150 тонн нефтепродуктов. Устанавливается сумма убытков, причиненных в результате врезки в нефтепровод.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.292, ч.5. ст.185 (повреждение объектов магистральных нефтепроводов, кража, совершенная в особо крупных размерах) УК Украины.

Продолжаются следственные действия, готовятся сообщения о подозрении лицам, которые обслуживали нелегальный комплекс. Устанавливаются другие причастные к совершению преступления.

Теги: #нефть #львовская_область
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