В Киеве к 2025 году хотят построить аэропорт для дронов

В Киеве к 2025 году могут построить аэропорт для беспилотных летальных аппаратов (БПЛА), сообщил руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников, дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк.

"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА (…) Это амбициозный проект. Мы планируем где-то к 2025 году его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно", - сказал он в ходе Infrastructure Digital Day во вторник.

По его словам, в 2020 году рынок БПЛА в Украине будет достигать примерно 500 млн грн.

"В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет больше 1 млрд грн", - сказал он.