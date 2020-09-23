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11:33 23.09.2020

Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на свыше 260 млн грн

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Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на свыше 260 млн грн

 

Правоохранители раскрыли схему уклонения от уплаты налогов с участием должностных лиц ряда крупных предприятий, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, должностными лицами ряда крупных субъектов хозяйствования закупалась сельхозпродукция за наличные средства у частных предпринимателей. После этого, с целью уклонения от уплаты налогов и незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, такие финансово-хозяйственные операции бумажно оформлялись с предприятиями с признаками фиктивности", - указывается в сообщении.

Всего за 2018-2019 годы был незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость в сумме более 260 млн грн, которые в дальнейшем были обналичены.

По итогам проведения обысков в офисных помещениях предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов, была изъята компьютерная техника, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций, печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме около 50 млн грн, официальное происхождение которых не подтверждено, а также большое количество предметов искусства.

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется следователями Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Теги: #налоги #прокуратура
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