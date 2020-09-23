В ВСУ за сутки выявили 31 новый случай заболевания COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, всего сейчас болеет - 660 человек", сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели - 1895 человек, летальных случаев - 10. За прошедшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что из новых случаев заболевания в учреждениях здравоохранения находится 10 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Житомирской области - 2 военнослужащих, ГУ "Территориальное медицинское объединение МВД Украины по Ивано-Франковской области" - 1 сотрудник ВСУ и Станишовская ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ).

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 594 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 3 497 новых инфицированных коронавирусом, при этом выздоровевших – 1 769 человек, 63 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.