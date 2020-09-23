События

10:51 23.09.2020

Навального выписали из больницы

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Навального выписали из больницы

Российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из берлинской клиники Charite, и, по сообщению пресс-службы клиники, врачи считают, что он может полностью поправиться.

"Состояние здоровья пациента улучшилось настолько, что активное медицинское лечение было завершено. Алексей Навальный находился в Сharite на лечении в общей сложности 32 дня, в том числе 24 дня - в отделении интенсивной терапии. Лечащие врачи, учитывая течение болезни, считают, что пациент может полностью поправиться", - говорится в заявлении клиники.

Сообщается, что Навального выписали накануне. Врачи отмечают, что возможные последствия для здоровья пока оценить сложно.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок".

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

9 сентября немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в ОЗХО (Организацию по запрещению химоружия) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Теги: #рф #навальный
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