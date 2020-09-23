В ДТП во Львовской области два человека погибли и два травмированы

Два человека погибли и два получили травмы в результате столкновении трех автомобилей во Львовской области, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла сегодня, 23 сентября, приблизительно в 06:30 на международной автодороге Львов-Шегини в селе Бартатов Городоцкого района.

"Водитель автомобиля "Пежо-307", 21-летний житель Городка, совершил столкновение с микроавтобусом "ГАЗель" под управлением 56-летнего жителя Пустомытовского района. После столкновения легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Пежо боксер", - сказано в сообщении.

Вследствие аварии на месте погибли водитель и пассажир "Пежо-307", а водитель и пассажир микроавтобуса "Пежо" получили травмы и были доставлены в больницу.

По указанному факту открыто уголовно производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).