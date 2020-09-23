В многоэтажке в Святошинском районе Киева ночью произошел пожар

Во время ликвидации пожара в многоэтажном доме в Святошинском районе столицы пожарные спасли мужчину 1983 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Киев.

"23 сентября в 00:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Николая Ушакова, 16, в Святошинском районе столицы", - сказано в сообщении.

Так, по прибытию к месту вызова спасатели установили, что в 16-этажном жилом доме, в одной из квартир на 10-этаже произошел пожар.

Во время тушения пожара в квартире пожарные спасли мужчина 1983 года рождения, которого с отравлением угарным газом и ожогами верхних конечностей передали медикам для дальнейшей госпитализации в токсикологическое отделение Киевской городской клинической больницы.

"Пожар на площади 10 кв. м был локализован в 00:42 и ликвидирован в 00:51", - добавили в ведомстве.

В результате пожара была повреждена мебель, личные вещи, отделка квартиры и техника. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранителями.