События

09:08 23.09.2020

В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

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В Украине за сутки 3 497 заболевших COVID-19, 1 769 выздоровели, 63 умерли

В Украине снова более 3 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро среды выявлено 3 497 новых инфицированных, при этом выздоровевших – 1 769 человек, 63 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 22 сентября, 2 884 новых случаев инфицирования, 21 сентября - 2 675 новых больных, 20 сентября сообщалось о 2 966 новых заболевших, 19 сентября – о 3 240 новых заразившихся; 17 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 584 инфицированных COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро среды 184 734 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 705 человек, выздоровели - 81 670 человек.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 99 359 человек, что на 1 665 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях, в Киеве (307), Одесской (287) и Львовской (252) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 819 подозрений на заболевание COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина
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