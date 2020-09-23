Российские наемники режим "тишины" не нарушали

За минувшие сутки российские наемники режим прекращения огня не нарушали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было", - сказано в утренней сводке ООС в Фейсбуке в среду.

"С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений наблюдается тишина, ни вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано", - добавили в штабе.