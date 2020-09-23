События

03:30 23.09.2020

Сноуден опроверг информацию о готовности выплатить США $5 млн из своих гонораров

1 мин читать

 

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден опроверг информацию о том, что он якобы согласился выплатить $5 млн от продаж его книги и публичных выступлений правительству Соединенных Штатов.

"CNN совершенно неправильно передал эту информацию. Это не урегулирование, и я на него не соглашался. Решение по этому делу о цензуре не подлежит исполнению, пока я нахожусь за пределами страны, и в любом случае - у меня никогда не было таких денег", - написал он в твиттере.

Похожее заявление сделал ранее во вторник адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена.

"Нам, мне и Сноудену, ничего об этом не известно. Думаю, что это очередная спекуляция", - сказал "Интерфаксу" Кучерена во вторник.

Ранее Минюст США подал судебный иск к беглому американцу в связи с публикацией его книги "Личное дело" в нарушение обязательства "о неразглашении". В Минюсте США заявили, что правительство намерено собрать все доходы Сноудена от книги.

По данным CNN, Сноуден заработал $4,2 млн с продажи своей книги. Кроме того, передает телекомпания, экс-сотрудник ЦРУ получил еще чуть более $1 млн от платных выступлений. Канал со ссылкой на адвоката Лоренса Ластберга сообщал, что Сноуден якобы согласился отказаться от этих гонораров, и что достигнутое сторонами соглашение передано в суд во вторник.

 

Теги: #соглашение #сша #позиция #сноуден
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 23.09.2020
Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

23:34 22.09.2020
Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

20:58 22.09.2020
В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

20:34 22.09.2020
США контактируют с Кипром по вопросу европейских санкций в отношении Беларуси

США контактируют с Кипром по вопросу европейских санкций в отношении Беларуси

15:13 22.09.2020
Нефть дорожает на новостях о шторме в США, Brent торгуется чуть выше $42 за баррель

Нефть дорожает на новостях о шторме в США, Brent торгуется чуть выше $42 за баррель

14:22 22.09.2020
Сделка с TikTok под вопросом после комментариев Трампа и правительства КНР

Сделка с TikTok под вопросом после комментариев Трампа и правительства КНР

11:12 22.09.2020
Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл

Экономике США предстоит долгий и неопределенный путь к восстановлению - Пауэлл

03:47 22.09.2020
Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

Полиция Канады проводит операцию в Монреале по делу о ядовитой посылке Трампу

01:27 22.09.2020
Трамп заявил, что предварительно одобрил сделку по TikTok

Трамп заявил, что предварительно одобрил сделку по TikTok

22:35 21.09.2020
США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен – Помпео

США создают коалицию против "Северного потока 2" и надеются, что он не будет достроен – Помпео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

Две смертельные ДТП произошли во вторник на Буковине

Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

IATA предлагает внедрить тесты на COVID перед зарубежными рейсами вместо карантина по прилету

В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Зеленский рассказал Алиеву о ситуации на Донбассе и пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА