События

02:30 23.09.2020

Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

1 мин читать

Буковина занимает второе место по числу летальных исходов от коронавируса, впереди находится только Львовщина, сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"342 буковинцев. Таких потерь нанес нашей области коронавирус. …это также один из самых высоких показателей в Украине. Больше летальных случаев только на Львовщине – 527", - написал Осачук.

Также он отметил, что в Киеве и Харьковской области - 325 и 308 соответственно.

По его словам, среди умерших буковинцев почти 85% имели сопутствующие заболевания. У других серьезных проблем со здоровьем не было.

22 сентября в области подтвердили 144 случая заражения коронавируса. Для этого лаборатория обработала 940 образцов.

В этот же день выздоровели 67 больных. Всего в области зафиксировали 13 448 случаев COVID-19 и 7719 выздоровлений.

Теги: #буковина #коронавирус #жертвы #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:31 23.09.2020
Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

Трамп готов первым в США опробовать вакцину от COVID-19

00:39 23.09.2020
Две смертельные ДТП произошли во вторник на Буковине

Две смертельные ДТП произошли во вторник на Буковине

23:34 22.09.2020
Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

23:19 22.09.2020
Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

21:39 22.09.2020
Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

20:58 22.09.2020
В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

20:54 22.09.2020
Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

20:01 22.09.2020
В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

19:25 22.09.2020
Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

18:52 22.09.2020
ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

ПОСЛЕДНЕЕ

Сноуден опроверг информацию о готовности выплатить США $5 млн из своих гонораров

НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

IATA предлагает внедрить тесты на COVID перед зарубежными рейсами вместо карантина по прилету

Зеленский рассказал Алиеву о ситуации на Донбассе и пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

СБУ разоблачила руководителя госпредприятия НАН Украины на вымогательстве $200 тыс.

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА