Глава ОГА: Буковина - вторая по числу смертей от коронавируса

Буковина занимает второе место по числу летальных исходов от коронавируса, впереди находится только Львовщина, сообщил глава Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук в Facebook.

"342 буковинцев. Таких потерь нанес нашей области коронавирус. …это также один из самых высоких показателей в Украине. Больше летальных случаев только на Львовщине – 527", - написал Осачук.

Также он отметил, что в Киеве и Харьковской области - 325 и 308 соответственно.

По его словам, среди умерших буковинцев почти 85% имели сопутствующие заболевания. У других серьезных проблем со здоровьем не было.

22 сентября в области подтвердили 144 случая заражения коронавируса. Для этого лаборатория обработала 940 образцов.

В этот же день выздоровели 67 больных. Всего в области зафиксировали 13 448 случаев COVID-19 и 7719 выздоровлений.