Две смертельные ДТП произошли во вторник на Буковине

На Буковине во вторник произошло две смертельных ДТП, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В Хотинском районе водитель ВАЗ совершил наезд на велосипедиста. А на Заставновщине водитель трактора допустил опрокидывание транспортного средства. Во время аварий от полученных травм скончались велосипедист и водитель трактора", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что 30-летний водитель ВАЗ 2110 не справился с управлением и совершил наезд на 60-летнего жителя района, который передвигался на велосипеде. В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. А при переезде моста в с.Ржавинцы 71-летний водитель трактора не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Во время чего водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

По обоим фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.