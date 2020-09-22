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23:34 22.09.2020

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

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Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине, затем его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса, большинство в которой имеют республиканцы, сообщает пресс-служба комитета.

"Я рад, что Комитет сегодня утром принял пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе. Эти должности играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", - сказал глава комитета по иностранным делам Джим Риш.

Он убежден, что Сенат США вскоре утвердит кандидатуру Дейтона.

Теги: #кандидатура #сша #посол #украина #сенат
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