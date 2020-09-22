Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева.

Соответствующий указ он подписал 22 сентября, сообщается на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, свою судейскую карьеру Гарник начал в 2011 году с назначения судьей Полтавского окружного административного суда. В 2013 году Гарника назначили судьей Окружного административного суда города Киева. Его мама Людмила Гарник с 2007 года была судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда. В октябре 2019 года была переведена в Северный апелляционный хозяйственный суд.