События

23:19 22.09.2020

Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

1 мин читать
Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева.

Соответствующий указ он подписал 22 сентября, сообщается на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, свою судейскую карьеру Гарник начал в 2011 году с назначения судьей Полтавского окружного административного суда. В 2013 году Гарника назначили судьей Окружного административного суда города Киева. Его мама Людмила Гарник с 2007 года была судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда. В октябре 2019 года была переведена в Северный апелляционный хозяйственный суд.

Теги: #указ #судья #зеленский #украина #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:34 22.09.2020
Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Дейтона на должность посла в Украине

21:39 22.09.2020
Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

20:54 22.09.2020
Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

19:18 22.09.2020
Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

18:52 22.09.2020
ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

18:34 22.09.2020
Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

18:30 22.09.2020
Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

18:05 22.09.2020
Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

18:05 22.09.2020
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

16:39 22.09.2020
Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Украине за сутки 2 884 заболевших COVID-19, 1 717 выздоровели, 59 умерли

Сухачева назначили и.о. директора ГБР

Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, возвели новые укрепления возле Ужовки

ПОСЛЕДНЕЕ

В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

IATA предлагает внедрить тесты на COVID перед зарубежными рейсами вместо карантина по прилету

В аэропорту Хельсинки начнут использовать собак для распознавания заразившихся COVID-19

Британские компании вынуждены менять планы по возвращению сотрудников с "удаленки" - СМИ

Зеленский рассказал Алиеву о ситуации на Донбассе и пригласил азербайджанцев к участию в большой приватизации

Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

В Швеции впервые с 1944 года не проведут церемонию вручения Нобелевских премий

Зеленский подписал закон, усиливающий ответственность за незаконное завладение транспортным средством

СБУ разоблачила руководителя госпредприятия НАН Украины на вымогательстве $200 тыс.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА