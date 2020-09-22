События

20:58 22.09.2020

В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

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В США число умерших с коронавирусом превысило 200 тыс.

Число скончавшихся от коронавируса COVID-19 в США ко вторнику достигло 200 182 человек, сообщили в университете Джонса Хопкинса.

Общее число инфицированных в США, согласно данным университета, составляет более 6,8 млн человек, и из них более 2 млн человек уже выздоровели.

На данный момент США занимают первое место в мире по количеству заболевших коронавирусом, за ними следует Индия с более чем 5,5 млн заболевших, на третьем - Бразилия, где коронавирус выявили у более чем 4,5 млн человек.

Число зараженных в мире за время пандемии превысило 31 млн человек, из них более 966 тыс. скончались.

Теги: #сша #коронавирус
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